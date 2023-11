Pogrzeb Ryszarda Badury, byłego prezesa Nobilesu i Opakofarbu we Włocławku. Zdjęcia

Ryszard Badura zmarł w czwartek, 16 listopada 2023 roku. Miał 74 lata. Ostatnio był członkiem zarządu, doradcą firmy Opakofarb we Włocławku. W przeszłości był prezesem Nobilesu i Opakofarbu we Włocławku. Ryszard Badura kojarzony we Włocławku jest jako prezes firmy Nobiles, tytularnego sponsora włocławskich koszykarzy (wcześniej sponsorował też piłkarzy). W 1992 roku prezes Nobilesu zdecydował się zainwestować w koszykówkę, w beniaminka wtedy ekstraklasy. Był odpowiedzialny za sprawy sponsoringu, kontraktów i transferów. Ryszard Badura w przeszłości był też m. in. prezydentem Kujawskiej Izby Przemysłowo-Handlowej we Włocławku.