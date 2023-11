Nie żyje Ryszard Badura, były prezes Nobilesu we Włocławku, członek zarządu Opakofarbu

Nie żyje Ryszard Badura, ostatnio był członkiem zarządu, doradcą firmy Opakofarb we Włocławku. W przeszłości był prezesem Nobilesu i Opakofarbu we Włocławku.

Firma Opakofarb to spadkobierczynią wytwórni opakowań należącej do nieistniejącego już Nobilesu. Wówczas trzech największych polskich producentów farb zainwestowało we Włocławku stając się współwłaścicielami Opakofarbu.

Ryszard Badura kojarzony we Włocławku jest przede, jako prezes firmy Nobiles, tytularnego sponsora włocławskich koszykarzy (wcześniej sponsorował też piłkarzy). W 1992 roku prezes Nobilesu zdecydował się zainwestować w koszykówkę, w beniaminka wtedy ekstraklasy. Był odpowiedzialny za sprawy sponsoringu, kontraktów i transferów.

Ryszard Badura w przeszłości był też m. in. prezydentem Kujawskiej Izby Przemysłowo-Handlowej we Włocławku.

Miał 74 lata.

Msza święta żałobna zostanie odprawiona w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe we Włocławku 20 listopada 2023 roku o godz. 13.30. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu komunalnym we Włocławku o godz. 14.30 20 listopada 2023 roku.