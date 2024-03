Waloryzacja emerytury - tabela. Takie są podwyżki, kiedy trzynastki?

Jak działa wskaźnik waloryzacji emerytury?

Wskaźnik waloryzacji to liczba, obliczana na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z poprzedniego roku, uzupełniony co najmniej o 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w tym samym okresie.

Wskaźnik waloryzacji w 2024 roku

W połowie stycznia 2024 roku GUS opublikował dane dotyczące średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wykazały one, że inflacja w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów w 2023 roku wyniosła 11,9%. To właśnie ten wskaźnik został uznany za podstawę do ustalenia wskaźnika waloryzacji na rok 2024.

Dla emerytów i rencistów to oznacza, że do ich świadczeń zostanie dodany procentowy wskaźnik waloryzacji ustalony na podstawie opracowanego przez GUS schematu.

Tyle będzie wynosić emerytura w 2024 roku

Główne zmiany wynikające z nowego wskaźnika waloryzacji emerytur

Nowe emerytury w roku 2024

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaznacza, że jej resort pracuje nad wprowadzeniem drugiej waloryzacji rent i emerytur, która przeprowadzana była by w trakcie roku, nie tylko w marcu, ale i we wrześniu.

Trzynastki w kwietniu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się też do wypłaty tzw. trzynastek. W tym roku to kwota 1 780,96 zł brutto. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzymają osoby pobierające m.in.: emerytury, renty, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne, a także świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

Tzw. „trzynastkę”, świadczeniobiorcy dostaną pod warunkiem, że mają prawo do wypłaty jednego z długoterminowych świadczeń na 31 marca. ZUS wypłaci dodatkową emeryturę razem ze świadczeniami przysługującymi za kwiecień. To znaczy, że emeryci i renciści otrzymają jeden przekaz lub przelew w swoim terminie płatności, który będzie sumą obu świadczeń

Od 1 marca obowiązują nowe wysokości dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez ZUS

Nie tylko świadczenia emerytalno-rentowe co roku są waloryzowane. Podwyżką objęte są również dodatki i świadczenia pieniężne wypłacane przez ZUS. Od 1 marca wzrosną procentowo o wskaźnik waloryzacji 112,12 proc. Najczęściej wypłacany przez Zakład — dodatek pielęgnacyjny wzrośnie z kwoty 294,39 zł do kwoty 330,07 zł- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest z urzędu osobom, które ukończyły 75 lat życia i pobierają emeryturę, lub rentę z tytułu niezdolności do pracy albo inne długoterminowe świadczenie wypłacane przez ZUS z wyjątkiem renty socjalnej i tzw. świadczenia Mama 4 plus. Świadczeniobiorcy, którzy nie ukończyli jeszcze 75. roku życia, mogą otrzymać dodatek na wniosek, o ile zostaną uznani przez lekarza orzecznika ZUS-u lub komisję lekarską ZUS za całkowicie niezdolnych do pracy oraz do samodzielnej egzystencji -dodaje rzeczniczka.

Natomiast osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, które pobierają z ZUS-u rentę socjalną lub świadczenie Mama 4 plus albo nie pobierają żadnego świadczenia długoterminowego, mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej – wyjaśnia Krystyna Michałek.