Łukasz Prekop, kulturysta amator, z Kowala najlepszy na prestiżowych zawodach w Hiszpanii. Zdjęcia

Amator kulturystyki siłowej z Kowala zaliczył udany start w zawodach z udziałem zawodników z całego świata, występując w Międzynarodowym Festiwalu Sportów Sylwetkowych Fitness Authority Federacji NPC Worldwide & IFBB Professional League Mr Olimpia w Hiszpanii, zdobywając w kategorii OPEN Masters złoty medal w wadze ciężkiej do 102 kg.

Do Alicante zjechało blisko 1000 kulturystów amatorów z całego świata, którzy rywalizowali w różnych kategoriach wagowych i wiekowych w dniach 2-4 czerwca 2023 roku. Zawody w Hiszpanie to Olimpia amatorów, najbardziej prestiżowe i największe zawody w Europie Pro Qualifier. Łukasz Prekop wystartował w dwóch kategoriach, w ciężkiej do 102 kg OPEN Masters oraz ciężkiej OPEN.

W pierwszej kowalanin był bezkonkurencyjny dla rywali, zdobywając złoty medal, zaś w drugiej brązowy. Jak podkreślił Łukasz – pierwsze półrocze 2023 roku, to dla niego pasmo sukcesów. Obecnie sam z pomocą żony Anety ponosi wszelkie koszty związane z treningami na profesjonalnych siłowaniach, wyjazdami i pobytem na zawodach, zakupem odpowiednich suplementów diety, odpowiedniej żywności czy zakupu bronzera do ciała. Kulturyści pokrywają nim swoje ciało tuż przed wyjściem na scenę aby uwidocznić każdy szczegół ich sylwetki, po to, aby wypaść jak najlepiej przed sędziami.

Rozpoczynając swoją przygodę mistrz z Kowala startował od kategorii do 80 kg, z roku na rok pnąc się w górę, aby od 2020 roku wystartować w kategorii do 90 kg. Obecnie występuje w ciężkiej do 102 kg. Przed wyjazdem do Hiszpanii Łukasz wystartował 22 kwietnia w w Markach /k Warszawy w Mistrzostwa Polski Federacji NPC w kategorii super ciężkiej powyżej 102 kg, gdzie zdobył złoty medal i tytuł Mistrza Polski. Następnie wystartował 28 maja 2023 roku w zawodach Federacji NPC w kategorii ciężkiej do 102 k PRO Qualifier w Markach /k Warszawy, gdzie zdobył złoty medal, który pozwolił mu na start w Alicante.

Po powrocie z Hiszpanii Łukasz Prekop zakończył tegoroczną rywalizację, podkreślając że będzie pracował nad budowaniem masy mięśniowej przed nowym sezonem. Trenerem personalnym od 6 lat jest Łukasz Modzelewski z Białegostoku, który nadzoruje postępy rozwoju budowy sylwetki. W swojej wypowiedzi Łukasz dodał, że aby uzyskać mistrzowską budowę ciała oraz wyniki, trenuje 5 razy w tygodniu po minimum dwie godziny w dobrze wyposażonych siłowniach we Włocławku, jedna to Salon Ćwiczeń Siłowych Olimp, a druga Energy Fitness.

Amator kulturystyki siłowej z Kowala zadebiutował w 2014 roku na zawodach w Gdańsku, zajmując w kategorii 80 kg 4 miejsce, a rok później w Kielcach zajął 10 miejsce. Nie zraził się słabszymi osiągnięciami, które jeszcze bardziej zdopingowały go do większego wysiłku i pracy na swoją sylwetką, chcąc osiągnąć ideał kulturysty na rangę Mistrza Polski, Europy czy świata. W 2018 roku wystartował w kilku zawodach rangi Mistrzostw Polski, których organizatorami były różne federacje. W jednych z nich zajął 1 miejsce zdobywając tytuł Mistrza Polski w kategorii do 90 kg, tym samym został zakwalifikowany do udziału w Mistrzostwach Europy we Francji, gdzie zajął 2 miejsce w kategorii do 90 kg, a w 2019 z powodu urazu kręgosłupa nie startował w żadnych zawodach, zaś w 2020 roku nie było startów z powodu pandemii Covid-19. Ten czas wykorzystał do rehabilitacji oraz na odbudowę masy ciała.

W 2021 Łukasz wystartował w Markach/k Warszawy w zawodach organizowanych przez Federację NPC w dwóch konkurencjach, gdzie w kategorii do 102 kg zajął 2 miejsce, a w kategorii OPEN 3 miejsce. W 2022 roku odpuścił starty w zawodach, skupiając się nad budowaniem masy mięśniowej przed kolejnym sezonem. Z roku na roku sylwetka Łukasza nabierała co raz lepszych kształtów. Jest to efekt odpowiednio dobranych treningów, bez których inne aspekty stylu życia nie przynoszą znaczących rezultatów w rozwoju masy mięśniowej. Bardzo ważnym czynnikiem takich osiągnięć jest sposób żywienia. Prawidłowo dobrana wartość energetyczna diety, proporcja składników odżywczych oraz suplementów diety pozwala maksymalnie wykorzystać potencjał zawodnika, a efektem końcowym są zdobyte tytułu na zawodach i turniejach w kraju i za granicą. Łukasz podkreślił, że kulturystyka siłowa jest sportem niebezpiecznym, ze względu na możliwość kontuzji i urazów mięśni szkieletowych.

Ponadto, to sport wymagających dużych nakładów finansowych, a dla kulturysty i jego najbliższych pozostaje satysfakcja z osiągniętych wyników, zdobyte medale, puchary czy statuetki. Mistrz z Kowala podkreślił, że gdyby żona nie podzielała jego pasji, nie wspierała duchowo i materialnie, to mógłby nie mieć szans osiągnięcia takich wyników. Wypada pogratulować Łukaszowi Prekopowi formy, samozaparcia i wytrwałości w osiągnięciu wspaniałych wyników oraz zaszczytnych tytułów, a także rozsławiania Kowala na arenie krajowej i europejskiej, a być może w przyszłości na arenach całego świata. Jak widać na załączonych zdjęciach Łukasz z całą determinacją dąży do tego i jest w stanie to osiągnąć.

