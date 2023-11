Europejski Korpus Radnych Gmin i Powiatów z Kujawsko-Pomorskiego obradował w OSP Szczutkowo. Zdjęcia

Było to kolejne spotkanie z udziałem Europejskiego Korpusu Radnych, których powołał w lipcu 2023 roku marszałka Piotra Całbeckiego. Organizatorem spotkania i prelegentami byli pracownicy Urząd Marszałkowski w Toruniu przy współpracy Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Zgłowiączki” w Choceniu.

Program spotkania przewidywał następujące punkty:

11:00 – 11:15 Prezentacja działalności i osiągnięć Gminy Choceń na przełomie 30 lat.

11:15 – 11:45 – Lokalne Grupy Działania – jak działa to stowarzyszenie LGD „Dorzecze Zgłowiączki” w Choceniu.

11:45 – 12:30 – EFS+ w programie regionalnym VII Priorytet rozwój lokalny - co będzie można realizować z Europejskiego Funduszu Społecznego (podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zwiększenie szans na rynku pracy itp.).

12:30–13:15 – Fundusz rolny – o co będzie można się ubiegać za pośrednictwem lokalnej grupy działania.

13:15–14.00 – Zasady wsparcia w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.