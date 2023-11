W skansenie w Kłóbce jest nowa atrakcja. Zrekonstruowano XIX-wieczny młyn wodny. Zdjęcia, wideo

- Młyn działa tak jak w roku 1920. Można zasypać zboże i w efekcie powstaje mąka oraz otręby – mówił marszałek Piotr Całbecki. – Młyn jest całkowicie napędzany siłami natury. Kiedyś tutaj, na krótkim odcinku rowu wpływającego do Zgłowiączki, istniało takich konstrukcji aż 11. Tak sobie nasi potomkowie radzili. To ważne i daje powody do refleksji i myślenia dziś, w XXI wieku. Korzystamy z ogromnego postępu technologicznego a jednocześnie jesteśmy zatrwożeni skutkami tego postępu min. tym jak zmienia się klimat. Kiedyś być może krajobraz zimy, jaki mamy dzisiaj będzie tylko wspomnieniem trzeba walczyć o naszą przyszłość. A młyn jest doskonałym obiektem edukacyjnym. To kolejny etap rozbudowy Kłóbki, dużo się tutaj dzieje i nadal się będzie działo, mamy plany na kolejne inwestycje.