Włocławek odwiedzili uczestnicy Wiślanej Ekspedycji Etnograficznej. Zdjęcia Renata Brzostowska

Z Warszawy, przez Czerwińsk i Płock Wiślana Ekspedycja dotarła do Włocławka, by w sobotę rano wyruszyć w dalszą drogę. 14-15 lipca 2023 roku. Katarzyna Renata Brzostowska Zobacz galerię (15 zdjęć)

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, w środę (12 lipca 2023 roku) po raz drugi wyruszyło w teren, odkrywając na styku kultury i natury Wisłę i jej sąsiedztwo. Wiślana Ekspedycja w kilka dni pokona trasę z Warszawy do Torunia, by odwiedzić po drodze m.in. Czerwińsk nad Wisłą, Wiączemin Polski, Płock, Włocławek. W piątek, 14 lipca, załoga galara wiślanego zacumowała przy Przystani Wodnej we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia cumowania we Włocławku.