Tłumy na koncercie Mrozu we Włocławku na zakończenie Festiwalu Wisły 2022 [zdjęcia]

Zobacz wideo: Festiwal Wisły 2022 we Włocławku - jarmark na bulwarach

Sobotni wieczór we Włocławku upłynął pod znakiem koncertu Mrozu. Wokalista znany m.in. z hitu "Galakcikos" czy "Jak nie my to kto" rozruszał publiczność zgromadzoną na bulwarach nad Wisłą.