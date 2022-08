Festiwal Wisły 2022 we Włocławku - dzień drugi na bulwarach [zdjęcia, 13 sierpnia] Wojciech Alabrudziński

Sobota to już drugi dzień Festiwalu Wisły we Włocławku. W tym roku impreza obfituje w wiele atrakcji - w programie m.in. parada statków i łodzi, bezpłatne rejsy, koncerty muzyki żeglarskiej, targi tradycyjnych produktów i akcja „Przepłyń Wisłę” - to tylko część atrakcji Festiwalu Wisły 2022. Zobacz zdjęcia z soboty, 13 sierpnia.