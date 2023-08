Festiwal Wisły 2023 we Włocławku. Tak było na akcji "Przepłyń Wisłę". Zdjęcia

W niedzielę, 13 sierpnia w ramach Festiwalu Wisły 2023 we Włocławku ruszyła akcja "Przepłyń Wisłę" . W ramach niej każdy dobry pływak mógł w bezpieczny sposób zmierzyć się z Wisłą. W tym roku dziewiętnastu uczestników wskoczyło do wody przy pływającej scenie na Wiśle. Każdy z osobna był eskortowany przez patrol ratowników WOPR lub Policję.

- Uwielbiam wodę i uwielbiam pływać, to świetny sport. Jest słońce, przez chwilę mocniej wiało, fale wchodziły na twarz. To moje pierwsze przepłynięcie Wisły, chciałem się sprawdzić i sprawdzić ten nurt. Jestem bardzo zadowolony, było super - mówił Jan Bukojemski , jeden z uczestników akcji.

W niedzielę, by dostać się na wyspę, na Wiśle nie trzeba było pokonywać rzeki jedynie wpław. Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia w ramach Festiwalu Wisły 2023 we Włocławku odbywały się bezpłatne rejsy statkami, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Na wyspie prócz pikniku, czekały i inne atrakcje głównie skierowane do najmłodszych, ale bawili się wszyscy. Można było własnoręcznie wykonać tradycyjną lalkę - szmaciankę, sprawdzić się jako pirat, zrobić sobie okazjonalny, zmywalny tatuaż.