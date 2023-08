Festiwal Wisły Włocławek 2023 już w weekend. Program godzinowy, atrakcje Wojciech Alabrudziński

Już 12 i 13 sierpnia Włocławek będzie świętował Festiwal Wisły. Tym samym zacznie się wielodniowe święto Królowej Polskich Rzek. Imprezy rozciągać się będą od Włocławka aż do Bydgoszczy. Wojciech Alabrudziński Zobacz galerię (10 zdjęć)

W tym roku Festiwal Wisły rozpocznie się we Włocławku już12 sierpnia i potrwa aż do 19 sierpnia, kiedy zakończy się w Bydgoszczy. Organizatorzy zapowiadają szereg atrakcji podczas dwudniowej imprezy we Włocławku w ramach Festiwalu Wisły 2023.