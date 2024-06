Piotr Kowal z Włocławka został posłem na Sejm RP. Złożył już ślubowanie. Zdjęcia

Nowi posłowie złożyli ślubowanie. Wśród nich jest Piotr Kowal z Włocławka

„Ślubuję uroczyście jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej - tymi słowami złożyłem dzisiaj w Sejmie ślubowanie. 26 czerwca to początek mojej przygody w polskim parlamencie. Już od pierwszego dnia przystąpiłem do pracy w Sejmie” – przekazał w mediach społecznościowych Piotr Kowal, poseł z Włocławka.

Przypomnijmy, że w wyborach samorządowych 2024 Piotr Kowal startował w okręgu wyborczym nr 3 z listy Lewicy. Zdobył 1176 głosów. Z listy Lewicy w tym okręgu do Rady Miasta weszła także Marlena Korpalska (461 głosów). Trzeci najwyższy wynik należał do Jakuba Girczyca, który zdobył 392 głosy, ale nie uzyskał mandatu. Teraz to on powinien wejść do Rady Miasta na miejsce Piotra Kowala.