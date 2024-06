Piotr Kowal z Włocławka będzie Posłem na Sejm RP. Zastąpi Joannę Scheuring-Wielgus. Zdjęcia

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Tak głosowano we Włocławku. Zdjęcia

Piotr Kowal z Włocławka zastąpi w sejmie Joannę Scheuring-Wielgus

Zmiany w Radzie Miasta Włocławek. Będzie nowy radny Lewicy

Oznacza to także zmiany w Radzie Miasta Włocławek. Kto wejdzie do rady na miejsce Piotra Kowala?

Przypomnijmy, że w wyborach samorządowych 2024 Piotr Kowal startował w okręgu wyborczym nr 3 z listy Lewicy. Zdobył 1176 głosów. Z listy Lewicy w tym okręgu do Rady Miasta weszła także Marlena Korpalska (461 głosów). Trzeci najwyższy wynik należał do Jakuba Girczyca, który zdobył 392 głosy, ale nie uzyskał mandatu. Teraz to on powinien wejść do Rady Miasta na miejsce Piotra Kowala.