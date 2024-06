We Włocławku Koalicja Obywatelska zawarła koalicję z Lewicą. Będzie nowy przewodniczący Rady Miasta Włocławek.

- My już decyzję podjęliśmy dwa tygodnie temu przez nasz organ statutowy, czyli radę powiatu - mówi Marek Wojtkowski. - Zgodnie z ustaleniami zastępcą prezydenta jest już Monika Jabłońska. Jesteśmy już po eurowyborach. Obecny przewodniczący rady miasta Piotr Kowal wszedł do Sejmu zastępując Joannę Scheuring-Wielgus. Oczekujemy teraz głosowania na nowego przewodniczącego rady miasta. To stanowisko ma być piastowane w sposób rotacyjny. Liczymy, że poparcie na przewodniczącą rady miasta uzyska nasza kandydatka Ewa Szczepańska.

Założenia programowe w koalicji z Nową Lewicą są zbliżone, a jeśli się w czymś różnimy, to zawsze jesteśmy w stanie domówić się w szczegółach.