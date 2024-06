Akcja "Prędkość" na drogach Włocławka i okolic. 101 kierowców złamało przepisy. Zdjęcia

W czwartek, 27 czerwca 2024 roku, włocławscy policjanci wzięli udział w wojewódzkich działaniach "Prędkość", której głównym celem było sprawdzenie , czy kierowcy przestrzegają ograniczeń prędkości na drogach. To właśnie nadmierna prędkość jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych, często tych z najtragiczniejszymi skutkami. Działania te są odpowiedzią na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Wypadek we Włocławku. Potrącenie 13-letniej rowerzystki. Kierowca nissana ukarany

W trakcie akcji, której obszar skupiał się na najbardziej niebezpiecznych miejscach, takich jak oznakowane przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerów, policjanci przeprowadzili łącznie 139 kontroli pojazdów. Niestety, aż w 101 przypadkach kierujący przekroczyli dozwoloną prędkość, co świadczy o dużym problemie z przestrzeganiem przepisów drogowych wśród kierowców.

Tragiczny wypadek na moście we Włocławku. Nie żyje 20-letni motocyklista

Zwracając uwagę na wyniki przeprowadzonych kontroli, policja ponownie apeluje do wszystkich kierowców o przestrzeganie obowiązujących przepisów, zwłaszcza tych dotyczących ograniczeń prędkości. Nadmierna prędkość znacząco zwiększa ryzyko wypadków, a co za tym idzie - może prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych.