Działania „Trzeźwy kierujący” na drogach Włocławka i powiatu włocławskiego. Skontrowano blisko tysiąc kierowców

To był trudny rok, ale daliśmy sobie radę

To był trudny rok, ale daliśmy sobie radę

To był dla mnie dobry rok, nie mam powodu narzekać

To był dla mnie dobry rok, nie mam powodu narzekać

Gdyby podsumować 2023 roku jednym zdaniem, to brzmiałoby ono:

Teraz zatrzymany kierowca będzie się tłumaczył przed sądem ze swojego zachowania na drodze. Za popełnione wykroczenie może mu grozić kara grzywny do nawet 30 tysięcy złotych i zakaz prowadzenia pojazdów - tłumaczy sierż. szt. Tomasz Tomaszewski z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

Do pierwszego zatrzymania przez policjantów ruchu drogowego osoby jadącej pod wpływem alkoholu doszło po godzinie 7 w miejscowości Pikutkowo (gm. Brześć Kujawski) . Przeprowadzone badanie trzeźwości 50-letniego kierującego citroenem, wykazało u niego prawie 0,4 promila alkoholu w organizmie.

Pożar samochodu na ul. Jana Pawła II we Włocławku [zdjęcia, wideo]

Dwaj kolejni zatrzymani pod wpływem alkoholu to rowerzyści. Pierwszy został zatrzymany w miejscowości Kowal, a badanie trzeźwości wykazało u 39-latka ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Natomiast do drugiego zatrzymania doszło w miejscowości Choceń. Przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało u 57-latki ponad 0,8 promila alkoholu w organizmie. Za popełnione wykroczenie cykliści zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości 2 500 złotych.

Pijany kierowca audi wjechał w autobus MPK we Włocławku. Zdjęcia

To z pewnością nie ostatnia tego typu akcja, działania będą realizowane cyklicznie o różnych porach i w różnych miejscach kontroli. Wszystko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg - zapewnia Komenda Miejskiej Policji we Włocławku.