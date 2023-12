Wypadek na DW nr 269. Zderzenie samochodów marki Jeep i Dacia. Zdjęcia

Na Drodze Wojewódzkiej nr 269 doszło do zderzenia samochodów osobowych marki Jeep i Dacia. Dwie osoby poszkodowane z dacii trafiły pod pod opieką Zespołu Ratownictwa Medycznego. Na miejscu działało 5 zastępów Straży Pożarnej (JRG nr 1 Włocławek oraz OSP Czerniewice, OSP Choceń, OSP Śmiłowice i OSP Wilkowice). Ruch podczas działań utrudniony - poinformował bryg. Mariusz Bladoszewski Oficer Prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku .

Wypadek i 25 kolizji w świąteczny weekend we Włocławku i powiecie włocławskim

Zadaliśmy pytanie, oficerowi prasowemu Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, na temat tego zdarzenia. Jak otrzymamy odpowiedź zaktualizujemy artykuł.

To drugie poważne zdarzenie drogowe w powiecie włocławskim w przedostatni dzień 2023 roku.

Rano na DW 270 doszło do dachowania audi. Trzy osoby trafiły do szpitala