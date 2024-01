Pijany kierowca audi wjechał w autobus MPK we Włocławku. Zdjęcia GM/KMP Włocławek

33-letni kierowca samochodu marki Audi nie dotrzymał bezpiecznej odległości między pojazdami. Doszło do zderzenia z autobusem MPK Włocławek. Podczas kontroli trzeźwości policjanci stwierdzili, że kierowca audi miał ponad 2 promile alkoholu we krwi. Szczegóły i zdjęcia ze zdarzenia do którego doszło na ulicy Długiej we Włocławku.