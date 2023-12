Napad we Włocławku. Wyrwał kobiecie torebkę i uciekł. 36-latek został zatrzymany po dwóch dniach

Policjanci z Włocławka ustalili i zatrzymali podejrzanego o rozbój

Do przestępstwa doszło we wtorek (19.12.2023) około godziny 13:00 we Włocławku. Wówczas w jednej z klatek bloku przy ulicy Olszowej sprawca zaatakował kobietę, wyrwał jej torebkę i uciekł.

Trop zaprowadził policjantów do 36-letniego mieszkańca Włocławka , który został zatrzymany w czwartek (21.12.2023) w centrum miasta i przewieziony do komendy policji. Kryminalni odzyskali także torebkę wraz z dokumentami.

Z chwilą otrzymania zgłoszenia policjanci robili wszystko, aby wytypować i zatrzymać sprawcę napadu. Kryminalni skrupulatnie analizowali każdy szczegół sprawy, docierali do świadków, zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu, które następnie szczegółowo weryfikowali. Te intensywne czynności pozwoliły wytypować osobę mającą związek ze sprawą - mówi sierż. szt. Tomasz Tomaszewski z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Włocławku .

W piątek (22.12.2023) policjanci z Włocławka doprowadzili mężczyznę do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut dokonania rozboju. Za przestępstwo to grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Tego samego dnia sąd przychylił się do wniosku śledczych i najbliższe trzy miesiące 36-latek pozostanie w areszcie - informuje

Komenda Miejskiej Policji we Włocławku.