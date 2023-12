Włamanie w Brześciu Kujawskim. Skradziono sejf z pieniędzmi

Do zdarzenie doszło 25 listopada 2023 roku, około godziny 18:00 w Brześciu Kujawskim . Nieznani sprawcy po uprzednim wyrwaniu rolety antywłamaniowej i wypchnięciu okna dostali się do pomieszczeń biurowych. Skradli sejf oraz gotówkę.

Osoby, które w dniu 25 listopada 2023 roku , w godzinach 17:00-19:00, mogły zauważyć podejrzane zachowania lub pojazdy w rejonie ulicy Konarskiego w Brześciu Kujawskim, są proszone o kontakt z policją. Istotne są wszelkie informacje mogące przyczynić się do zidentyfikowania sprawców lub przywrócenia skradzionego mienia.

W skierowanym apelu policja zaznacza, że istnieje możliwość przekazywania informacji anonimowo. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje związane z tym incydentem są proszone o kontakt z Wydziałem ds. Przestępczości Przeciwko Mieniu KMP we Włocławku pod numerami telefonów 47 753 56 00 do 03, przywołując numer sprawy PPM-II-4172/23 - zapewnia sierż. szt. Tomasz Tomaszewski z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.