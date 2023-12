Policjant po pracy zatrzymał pijanego 64-latka za kierownicą skody. Miał 1,7 promila

Wracając po pracy, policjant z Włocławka zatrzymał pijanego kierowcę

Sytuacja miała miejsce w środę (27.12.2023) około godziny 20:00 we Włocławku. Sierżant sztabowy Jakub Zawalski, funkcjonariusz Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, wracał wówczas po zakończonej pracy do domu. Jego uwagę przykuła skoda, która jechała tzw. wężykiem oraz po chodniku przy ulicy Olszowej, zatrzymując się na krawężniku.