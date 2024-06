Przegląd prasy z tygodnia 30.06.2024. Co działo się we Włocławku. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

We Włocławku funkcjonują dwa targowiska miejskie oraz niedzielny pchli targ. Jedno z nich znajduje się przy ul. Kaliskiej we Włocławku drugie przy ul. Związków Zawodowych. Na obydwu chętnie odwiedzanych przez kupujących w tygodniu, największy ruch panuje w targowe soboty. W upalną, ostatnią sobotę czerwca 2024 odwiedziliśmy targowisko przy ulicy Kaliskiej. Zobaczcie zdjęcia i ceny.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

We Włocławku trwa 33. Finał Poezji Śpiewanej w ramach 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Centrum Kultury “Browar B.” we Włocławku. Do grona finalistów zakwalifikowało się 21 wykonawców z całej Polski. W piątek odbyły się dwa koncerty konkursowe. Impreza potrwa do 29 czerwca 2024 roku i zakończy się koncertem laureatów oraz widowiskiem "Wesele na Kujawach". Zobaczcie zdjęcia i wideo z koncertów konkursowych.

W nadchodzącym tygodniu, od 26 do 30 czerwca 2024 roku, mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego mogą spodziewać się planowanych wyłączeń prądu. Te przerwy w dostawie energii elektrycznej są niezbędne do przeprowadzenia istotnych prac modernizacyjnych oraz konserwacyjnych na sieci energetycznej. Celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz stabilności dostaw prądu. Firma Tu Energa, odpowiedzialna za te prace, planuje wyłączenia w wielu regionach województwa Kujawsko-Pomorskiego.