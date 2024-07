Plaża nad jeziorem Czarnym we Włocławku. Tak zmieniła się w 2024 roku. Zdjęcia

Teren nad jeziorem Czarnym we Włocławku wydzierżawiono na 10 lat

W marcu 2024 roku OSIR we Włocławku rozstrzygnął przetarg na wydzierżawienie na 10 lat terenu przy jeziorze Czarnym. Dzierżawca zobowiązany jest m. in. do prowadzenia w czasie wakacji bezpłatnego kąpieliska (w godz. 10-18), baru typu fast – food lub podobnego oraz organizowania imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym. Do zadań dzierżawcy należy także utrzymanie czystości na terenie kąpieliska oraz prowadzenia i utrzymania czystości w toaletach na terenie kąpieliska.