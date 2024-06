Tyle zarobił prezydent Włocławka i jego zastępcy. Oświadczenia majątkowe za 2023 rok

Tyle zarobiła we włocławskim ratuszu Domicela Kopaczewska

Radni oraz władze miast i gmin muszą składać oświadczenia majątkowe

Zobaczcie w poniższej galerii, jakie zarobki mają osoby sprawujące władzę we Włocławku. Jakimi samochodami jeżdżą, jakie mają domy i mieszkania oraz zobowiązania finansowe:

Zarówno radni, jaki i prezydenci miast, zobowiązani są do składania oświadczeń majątkowych co roku do 30 kwietnia (wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego), a także na dwa miesiące przed końcem kadencji.