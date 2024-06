Przegląd prasy z tygodnia 23.06.2024. Co działo się we Włocławku. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Włocławka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 16.06 a 22.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Miss Polski 2024. Zobacz zdjęcia pięknych finalistek w strojach kąpielowych Relleciga”?

Przegląd tygodnia: Włocławek, 23.06.2024. 16.06 - 22.06.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Miss Polski 2024. Zobacz zdjęcia pięknych finalistek w strojach kąpielowych Relleciga W drodze do korony Miss Polski 2024 finalistki przeżywają niezapomniane chwile. Pierwsze zgrupowanie w malowniczej Małopolsce to nie tylko przygotowania do wielkiego finału, ale również czas pełen atrakcji i niezwykłych wrażeń. Wszystko to na tle jubileuszowej, 35-tej edycji konkursu, która obchodzi swoje święto pod hasłem „Historia i nowoczesność. Mądra kobiecość w parze z prezencją”. Zobaczcie zdjęcia finalistek w strojach kąpielowych. 📢 Za darmo na OLX. Najnowsze oferty z Włocławka - zdjęcia [czerwiec 2024] Mieszkańcy Włocławka i okolic angażują się w zimowe porządki w swoich domach i mieszkaniach. Na popularnym portalu ogłoszeniowym OLX.pl oferują różnorodne przedmioty, w tym ubrania, książki, meble, zabawki i wiele innych. Warto zauważyć, że wiele z tych przedmiotów jest dostępnych za darmo. Przejrzyjcie, jakie rzeczy oferują mieszkańcy Włocławka i okolic, oraz sprawdźcie najnowsze oferty - czerwiec 2024.

📢 Główna wygrana w grze Lotto padła we Włocławku. Czwarta w 2024 roku W 2024 roku mamy już 89 wygranych w Lotto w Kujawsko-Pomorskiem. W sumie na ponad 7 milionów złotych. W czwartek padła wygrana we Włocławku. W której kolekturze? Ile wyniosła? Sprawdźcie! Szczegóły w artykule poniżej.

Tygodniowa prasówka 23.06.2024: 16.06-22.06.2024 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dni Włocławka 2024. Tłumy na koncercie Spiętego i Chivasa na Słodowie. Zdjęcia, wideo W sobotni wieczór (22.06.2024) w parku na Słodowie, odbyły się koncerty w ramach Dni Włocławka 2024, na który, by posłuchać swoich ulubionych wykonawców, przybyło wielu włocławian. Na scenie porywając do wspólnej zabawy, wystąpili m.in. Spięty i Chivas. Zobaczcie wideo i zdjęcia z koncertów. To był wieczór pełen niesamowitej energii i dźwięków.

📢 Tu nie będzie prądu. Planowane wyłączenia prądu w Kujawsko-Pomorskiem W nadchodzącym tygodniu, od 19 do 26 czerwca 2024 roku, mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego mogą spodziewać się planowanych wyłączeń prądu. Te przerwy w dostawie energii elektrycznej są niezbędne do przeprowadzenia istotnych prac modernizacyjnych oraz konserwacyjnych na sieci energetycznej. Celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz stabilności dostaw prądu. Firma Tu Energa, odpowiedzialna za te prace, planuje wyłączenia w wielu regionach województwa Kujawsko-Pomorskiego. 📢 Tak było na ostatniej imprezie w klubie Rozkosz we Włocławku. Zdjęcia Fotorelacja z imprezy w klubie Rozkosz przy ul. Starodębskiej 3 we Włocławku. 📢 Tak było na ostatniej imprezie w Loft Music Club Włocławek. Zdjęcia Fotorelacja z imprezy w Loft Music Club Włocławek. Tak było 15 czerwca 2024 przy Łęgskiej.

📢 Wypadek autobusu - kilkunastu poszkodowanych. Zobacz zdjęcia z ćwiczeń straży pożarnej w Brześciu Kujawskim W sobotę 22 czerwca 2024 roku, na terenie dawnej Cukrowni przy ulicy Przemysłowej w Brześciu Kujawskim, odbyły się manewry gminne, które zgromadziły jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z całej gminy. Ćwiczenia, zorganizowane z inicjatywy komendanta zarządu oddziału miejsko-gminnego ZOSP RP w Brześciu Kujawskim, miały na celu doskonalenie umiejętności druhów w zakresie reagowania na wypadki masowe. Scenariusz zakładał wypadek autobusu i udział kilkunastu poszkodowanych, co stanowiło znaczące wyzwanie dla uczestników manewrów. 📢 Dni Włocławka 2024. Jarmark Włocławski i Food Truck Festivals na Słodowie. Zdjęcia, wideo Wśród wielu atrakcji jakie zaplanowano na Dni Włocławka 2024 znalazły się koncerty gwiazd, Jarmark Włocławski, Food Truck Festivals i zajęcia sportowe oraz bezpłatne atrakcje dla dzieci. Główne imprezy z okazji święta miasta trwać będą dwa dni, w sobotę 22 czerwca i niedzielę 23 czerwca 2024 roku. Zobaczcie zdjęcia i wideo z sobotniego Jarmarku Włocławskiego i strefy Food Truck.

📢 Targowisko przy ul. Związków Zawodowych we Włocławku - 22 czerwca 2024. Tanie czereśnie i ogórki, letnie ubrania i nie tylko. Zdjęcia, ceny W ciepłą pierwszą sobotę wakacji (22.06.2024) na popularnym targowisku przy ulicy Związków Zawodowych we Włocławku ruch był spory. Na straganach jak zawsze królowały tanie warzywa i owoce, dużo było czereśni, ogórków i pomidorów. Jak zawsze można też było kupić kwiaty i sadzonki, odzież z tegorocznych kolekcji, buty, rzeczy do domu oraz ogrodu i nie tylko. Zobaczcie na zdjęciach co znalazło się w ofercie sprzedawców na tym popularnym we Włocławku targowisku. 📢 Pogrzeb Tomasza Dzikiego historyka i archiwisty z Włocławka. Zdjęcia W sobotę, 22 czerwca 2024 roku na cmentarzu przy alei Chopina we Włocławku odbył się pogrzeb Tomasza Dzikiego, znanego i cenionego historyka, archiwisty, nauczyciela oraz wykładowcy akademickiego. Zobaczcie zdjęcia z ceremonii pogrzebowej.

📢 Piknik rodzinny 2024 w Skibinie w gminie Radziejów. Zobaczcie zdjęcia W czwartek, 20 czerwca, mieszkańcy Skibina w gminie Radziejów mieli okazję świętować początek wakacji podczas tradycyjnego pikniku rodzinnego. Wydarzenie, które zapoczątkowała część artystyczna z udziałem rodziców i przedszkolaków, nie tylko zaoferowało mnóstwo atrakcji, ale również stało się okazją do wsparcia potrzebującego ucznia, Bruna Szynkowskiego. Dzień pełen zabawy, muzyki i wspólnego biesiadowania pokazał, jak ważna jest społeczność i wzajemna pomoc. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Impreza po studencku 2024 na Przystani OSiR we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia W piątek, 21 czerwca 2024 r. na Przystani przy ul. Piwnej we Włocławku odbyła się „Impreza po studencku”. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Tak było na zakończeniu roku szkolnego 2023/2024 LMK we Włocławku. Zdjęcia, wideo Tak było w piątek, 21 czerwca 2024 roku, na zakończeniu roku szkolnego 2023/2024 w III Liceum im. Marii Konopnickiej we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia i wideo z uroczystości.

📢 Dni Włocławka 2024 - Food Truck Festivals w Parku na Słodowie. Zobaczcie zdjęcia Od 21 do 23 czerwca w Parku na Słodowie odbywać się będzie Food Truck Festivals 2024. To wyjątkowe wydarzenie kulinarne przyciąga smakoszy z całego regionu, oferując różnorodne dania z całego świata. Zobaczcie zdjęcia z pierwszego dnia festiwalu. 📢 Turniej siatkówki plażowej 2024 w Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. Zdjęcia, wideo W piątek, 21 czerwca 2024 roku, Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku zorganizowała turniej siatkówki plażowej, który odbył się na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej numer 1 przy ulicy Rolnej we Włocławku. Zobacz zdjęcia i wideo z tegorocznych z zawodów. 📢 Strefa kibica we Włocławku na meczu Euro 2024 Polska - Austria. Zdjęcia W piątek, 21 czerwca o godzinie 18 kibice piłki nożnej we Włocławku zgromadzili się w Strefie Kibica w namiocie Ośrodka Sportu i Rekreacji na Słodowie. Zobaczcie zdjęcia

