Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 w LZK we Włocławku. Zdjęcia, wideo

- Dziękuję wam przede wszystkim za dużą aktywność i kreatywność - powiedziała Małgorzata Bisaga, dyrektor LZK do uczniów. - Braliście udział w wielu konkursach. Mam nadzieję, że LZK daje wam satysfakcję, daje przestrzeń do rozwoju waszych pasji, bo każdy człowiek powinien mieć pasję. Przed wami zasłużony letni wypoczynek. Korzystajcie z uroków lata. Mam nadzieję, że całe wakacje będą tak piękne, jak dziś. Mam nadzieję, że za dwa miesiące spotkamy się pełni nowych sił i energii do odkrywania nowych tajemnic ze świata nauki.