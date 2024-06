Przegląd tygodnia z 9.06.2024 we Włocławku. Najważniejsze wydarzenia od 2.06 do 8.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Włocławka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.06 a 8.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyniki, strzelcy 29. kolejki 5. ligi kujawsko-pomorskiej [8-9 czerwca 2024]”?

Przegląd tygodnia: Włocławek, 9.06.2024. 2.06 - 8.06.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wyniki, strzelcy 29. kolejki 5. ligi kujawsko-pomorskiej [8-9 czerwca 2024] Obsada sędziowska i wyniki meczów, strzelcy 29 kolejki 5. ligi kujawsko-pomorskiej w sezonie 2023/24, rozgrywanej w weekend 8-9 czerwca 2024 roku. 📢 Tak było na ostatniej imprezie w Venus Planet. Zobaczcie zdjęcia Zobaczcie fotorelacje z imprezy w klubie Venus Planet w Konecku. 📢 Sprawdź co Cię czeka w najbliższym miesiącu - Horoskop na czerwiec 2024 Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie w miłości! Sprawdź horoskop miłosny na lipiec. Dowiedz się czy czeka się wreszcie związek, randka czy może nawet rozstanie? Co czeka Cię w czerwcu 2024? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

Tygodniowa prasówka 9.06.2024: 2.06-8.06.2024 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto moda na ulicach Włocławka. Zobacz codzienne stylizacje włocławian na zdjęciach Google Street W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy mieszkańcy Włocławka ubierają się modnie i stylowo, wybraliśmy się na wirtualny spacer po ulicach miasta. Korzystając z kamer Google Street View, mieliśmy okazję zajrzeć nie tylko na główne arterie, ale i te mniej uczęszczane zakątki. Nasze odkrycia pokazują różnorodność stylów - od elegancji po sportową nonszalancję, a także nie brakuje ciekawych, modnych i ekscentrycznych zestawień. Zapraszamy do galerii, gdzie prezentujemy efekty naszych poszukiwań.

📢 XIII Święto Żuru Kujawskiego - Brześć Kujawski 2024. Program imprezy W sobotę, 15 czerwca 2024 roku, Brześć Kujawski stanie się areną kulinarnych zmagań i niezapomnianej zabawy. Na boisku przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu odbędzie się XIII Święto Żuru Kujawskiego. Smakosze tradycyjnej kuchni i wszyscy, którzy cenią sobie dobrą zabawę, będą mieli okazję uczestniczyć w wydarzeniu pełnym atrakcji. 📢 Takie ceny na targowisku przy Związków Zawodowych we Włocławku - 8 czerwca 2024. Tanie warzywa i owoce, letnie ubrania. Zdjęcia W piękna i słoneczną niedzielę, 8 czerwca 2024 roku na popularnym targowisku przy ulicy Związków Zawodowych we Włocławku przybyło wielu kupujących. Na straganach jak zawsze królowały tanie warzywa i owoce, coraz tańsze są krajowe czereśnie, borówki oraz maliny. Tu można też było kupić kwiaty i sadzonki, odzież z tegorocznych kolekcji, buty, rzeczy do domu oraz ogrodu i nie tylko. Zobaczcie na zdjęciach co znalazło się w ofercie sprzedawców na tym popularnym we Włocławku targowisku.

📢 Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka 2024 w gminie Radziejów. Zdjęcia W sobotę w Starym Radziejowie odbył się Piknik Rodzinny 2024 z okazji Dnia Dziecka. Zgromadził liczne rodziny, które dzięki zaangażowaniu lokalnych działaczy i sponsorów, mogły cieszyć się wyjątkowym dniem pełnym atrakcji. To wydarzenie pokazało, jak ważna jest lokalna społeczność w budowaniu więzi międzypokoleniowych i jak dużą rolę odgrywają w niej organizatorzy oraz sponsorzy. 📢 12-godzinny Bieg imienia Kory 2024 we Włocławku. Zdjęcia W sobotę, 8 czerwca 2024 roku w rejonie jeziora Rybnica we Włocławku odbył się czwarty Nieoficjalny Bieg imienia Kory, wokalistki zespołu Maanam. W biegu wzięło udział w sumie sto osób. Zobaczcie na zdjęciach, jak było na imprezie.

📢 2. Piknik Integracyjny 2024 w Nowym Witoszynie, gmina Fabianki. Zdjęcia, wideo W sobotę, 8 czerwca 2024 roku przy świetlicy wiejskiej w Nowym Witoszynie pod Włocławkiem zorganizowano Piknik Integracyjny. Nikt nie spodziewał się aż tak dużego zainteresowania imprezą. Zobaczcie na zdjęciach, jak było na pikniku.

📢 Tak było na ostatniej imprezie w klubie Rozkosz we Włocławku. Zdjęcia Fotorelacja z imprezy w klubie Rozkosz przy ul. Starodębskiej 3 we Włocławku.

