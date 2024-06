Łokietek Brześć Kujawski utrzymał się w 4. lidze kujawsko-pomorskiej. Zdjęcia z meczu z Polonią Bydgoszcz

- Naszym celem jest, by z rundy na rundę pokazywać się od jak najlepszej strony - mówi Billy Abbott, trener Łokietka Brześć Kujawski. - Chcieliśmy się utrzymać, ale stawiamy sobie cele niekoniecznie połączone z wynikiem. Nie straciliśmy wiary przez dziewięć przegranych meczy z rzędu. Nikt z nas nie stracił wiary. A te przegrane mecze to nie były przegrane z dużo lepszym przeciwnikiem. Nie przypominam sobie meczu w tej rundzie, gdzie byliśmy zespołem dużo gorszym. Mamy w zespole 90 procent chłopaków z Brześcia, miasteczka 5-tysięcznego i walczymy tym, co mamy. Nie znajduję słów uznania dla chłopaków. Na tym boisku i na treningach zostawiają tyle siły i zdrowia, że aż trudno to opisać. To była chyba najlepsza runda w mojej przygodzie z piłką.