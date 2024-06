Strefa kibica we Włocławku na meczu Euro 2024 Polska - Holandia. Zdjęcia, wideo

Mimo deszczowej pogody kibice piłki nożnej we Włocławku nie zawiedli - zapełnił się wielki namiot Strefy Kibica tuż przy basenie na Słodowie.

Warto dodać, że wielu kibiców ubrało się stosownie do wydarzenia - wielu miało szaliki, koszulki i czapki w barwach biało-czerwonych .

Oczy całego piłkarskiego świata są skierowane na Niemcy, gdzie w piątek 14 czerwca rozpoczęła się 17. edycja mistrzostw Europy. Euro 2024 może dostarczyć niezapomnianych emocji także polskim kibicom – nasza reprezentacja nie bez problemów zakwalifikowała się do udziału w turnieju i po raz kolejny bierze udział w rywalizacji o tytuł najlepszej drużyny kontynentu. Grupowymi rywalami Polaków są Francuzi, Austriacy oraz Holendrzy. I choć o awans do kolejnej fazy turnieju może nie być łatwo, to Biało-Czerwoni mogą liczyć na gorące wsparcie kibiców.