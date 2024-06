Euro 2024. Będzie strefa kibica we Włocławku. Tu obejrzymy mecze polskiej reprezentacji. Zdjęcia

Już za kilka dni oczy całego piłkarskiego świata będą skierowane na Niemcy, gdzie 14 czerwca rozpocznie się 17. edycja mistrzostw Europy. Euro 2024 może dostarczyć niezapomnianych emocji także polskim kibicom – nasza reprezentacja nie bez problemów zakwalifikowała się do udziału w turnieju i po raz kolejny weźmie udział w rywalizacji o tytuł najlepszej drużyny kontynentu. Grupowymi rywalami Polaków będą Francuzi, Austriacy oraz Holendrzy. I choć o awans do kolejnej fazy turnieju może nie być łatwo, to Biało-Czerwoni mogą liczyć na gorące wsparcie kibiców.

Gdzie oglądać mecze Polaków na Euro 2024? Strefa kibica we Włocławku

Terminarz Euro 2024. Kiedy grają Polacy?

Euro 2024 to piąty z kolei turniej o mistrzostwo Europy z udziałem reprezentacji Polski. Największy sukces nasi piłkarze odnieśli w 2016 roku na francuskich boiskach, kiedy to kadra pod wodzą Adama Nawałki dotarła do ćwierćfinału. Czy podopiecznym Michała Probierza uda się nawiązać do występu sprzed 8 lat? Na drodze do fazy pucharowej stoją bardzo silni rywale.