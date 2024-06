6 lat temu Anwil Włocławek zdobył mistrzostwo Polski w koszykówce. Drugie w historii - zdjęcia, wideo

Decydujące o tytule mistrzowskim spotkanie odbyło się w hali rywala. Po decydującym meczu była Radość kibiców w hali w Ostrowie, radość pod oraz w drodze powrotnej do Włocławka (m. in. powitanie w Izbicy Kujawskiej) to niezwykłe momenty. Jednak to co działo się pod Halą Mistrzów przeszło wszelkie oczekiwania.

Koszykarze wrócili do Włocławka już 5 czerwca, przed pierwszą w nocy. Pod Halą Mistrzów czekało na nich ponad cztery tysiące kibiców. Niektórzy stali tam od początku meczu, gdzie dopingowali koszykarzy w specjalnej strefie.

Zawodnicy, sztab szkoleniowy, sponsorzy, także samorządowcy zaprezentowali się na specjalnie przygotowanej scenie. Wspólna feta trwała nawet do trzeciej w nocy. Głównym wodzirejem na scenie był Ivan Almeida, godnie sekundowali mu Kamil Łączyński i Jarosław Zyskowski.

Następnie zaczęły się "wizyty w zakładach pracy". Było śniadanie w Urzędzie Miasta Włocławek, wizyta w siedzibie sponsora strategicznego klubu w Anwilu SA. Koszykarze objechali też cały Włocławek specjalnym piętrusem. To były niezapomniane chwile. Nasi reporterzy towarzyszyli z aparatem i kamerą praktycznie przy większości z tych wydarzeń.