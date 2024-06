Tak było na biegu ParkRun nr 200 w parku na Słodowie we Włocławku. Zdjęcia, wideo

Jubileuszowy 200. ParkRun w Parku na Słodowie we Włocławku

Już po raz 200. w sobotę, 15 czerwca 2024 roku, stu biegaczy wzięło udział w ParkRunie, pięciokilometrowym biegu w parku na Słodowie we Włocławku. Pierwszy taki bieg zorganizowano dokładnie 5 lat wcześniej, 25 maja 2019 roku. imprezie odbywającej się jednocześnie na całym świecie.

W sobotę oprócz tradycyjnego biegu i marszu na 5 kilometrów był oczywiście urodzinowy wielki tort oraz gratulacje i życzenia dla uczestników, a szczególnie wolontariuszy. Tradycją włocławskiego ParkRunu jest także powitanie nowych uczestników biegu oraz przybyszy z innych miast Polski biorących akurat udział we włocławskim biegu.

Ideą akcji jest wspólny 5-kilometrowy bieg, marsz lub truchcik w każdą sobotę o godzinie 9 rano. We Włocławku od 4 lat biegacze zbierają się na Słodowie, by wspólnie pokonać pięciokilometrową trasę biegnącą wzdłuż rzeki Zgłowiączki. We Włocławku wiele osób przychodzi z psami.