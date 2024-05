5. urodziny biegu ParkRun na Słodowie we Włocławku. Zdjęcia, wideo, statystyki Wojciech Alabrudziński

W sobotę, 25 maja 2024 roku prawie stu zawodników stawiło się na starcie biegu ParkRun we Włocławku. To był już 197. bieg tego typu w parku na Słodowie, ale jednocześnie piąte urodziny biegu. Zobaczcie na zdjęciach, jak było na urodzinowym biegu ParkRun we Włocławku.