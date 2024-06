Kujawiak Lumac Kowal - Sadownik Waganiec. Zdjęcia z meczu 29. kolejki 5. ligi kujawsko-pomorskiej

Faworytem spotkania był Kujawiak Lumac Kowal, bezapelacyjny lider rozgrywek II grupy, który kilka kolejek wcześniej zapewnił sobie awansował do 4. ligi kujawsko-pomorskiej, zagrał w tym spotkaniu o tzw. prestiż. Natomiast goście przyjechali do Kowala wywalczyć komplet punktów, aby mieć jeszcze cień nadziei na pozostanie w V lidze. W rundzie jesiennej w Wagańcu Kujawiak rozgromił Sadownika 6:1.

Dla dwóch podopiecznych trenera Rafała Jankowskiego było to ostatnie spotkanie w barwach Kujawiaka przed własną publicznością. Bramkarz Bartłomiej Szablewski kończy karierę, a Kamil Bógdał z racji zmiany miejsca pracy zawodowej, przenosi się do G ostynina, gdzie prawdopodobnie będzie kontynuował dalszą karierę w Mazurze Gostynin. Trener i koledzy z drużyny godnie ich pożegnali z początkiem drugiej połowy, a kibice na trybunach przy owacji na stojąco nagrodzili gromkimi brawami i słowami „dziękujemy-dziękujemy”.

Minutę później poprzeczka uratowała gości od utraty gola po dośrodkowaniu piłki z końcowej linii boiska. Ale już w 20 minucie wyrównał po stałym fragmencie gry z główki Piotr Szablewski. Piłkę z rzutu rożnego z lewej strony pola karnego na 3 metr dośrodkował Adrian Rybka. Pod koniec pierwszej połowy w doliczonym czasie gry ponownie na listę strzelców w Kujawiaku wpisał się Piotr Szablewski, który w zamieszaniu pod bramką skierował futbolówkę z główki do siatki, wyprowadzając swoją drużynę na prowadzenie 2:1.

Z początkiem drugiej połowy trener Rafał Jankowski dokonał podwójnej zmiany dwóch zasłużonych piłkarzy dla Kujawiaka, którzy jak wspomniałem wyżej uroczyście pożegnali się z kowalskimi kibicami, Bartłomieja Szablewskiego w bramce zmienił Adam Grzywiński, opaskę kapitana Bartek przekazał Adrianowi Rybce, a Kamila Bógdała zastąpił Piotr Kierus. Dwie minuty później w kowalskiej ekipie boisko opuścili Łukasz Grube, którego zastąpił Patryk Klimek, a za Jakuba Micka grający trener Rafał Jankowski. Kowalanie ruszyli ostro do ataku, chcąc za wszelką cenę podwyższyć swoje prowadzenie. Jednak goście im tego nie umożliwiali, a w bramce dobrze spisywał się Patryk Puzio. W 51 minucie Piotr Kierus mógł wpisać się na listę strzelców po asyście Patryka Wojtylaka, ale piłka minimalnie przeszła nad poprzeczką.

Po utracie gola kowalanie ruszyli do ataku, chcą za wszelką cenę wyrównać niekorzystny wynik spotkania. W 77 minucie zrobił to Piotr Kierus, który wykorzystał podanie Adriana Rybki. Gospodarze nie spoczęli na laurach i w dalszym ciągu wyprowadzali groźne ataki na bramkę gości. W 84 minucie Bartłomiej Feter uderzył soczyście z 15 metrów, ale bramkarz Sadownika piękną paradą przeniósł piłkę nad poprzeczką. Do końca regulaminowego czasu gry wyniknie uległ zmianie. Sędzia doliczył 4 minuty. W 91 minucie żółtą kartkę w Sadowniku otrzymał Renan Luiz Oliveira, za faul na nogi Rafała Jankowskiego w środkowej części boiska. W 93 minucie Paweł Behlke ustalił wynik meczu, dając wygraną Kujawiakowi 4:3. Paweł wykorzystał jedyny w tym meczu błąd bramkarza przyjezdnych, który odbił piłkę prosto pod nogi najskuteczniejszego strzelca, który nie miał najmniejszego problemu z umieszczeniem jej w siatce.