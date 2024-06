Tak było na 5. urodzinach drużyny Strikas we Włocławku - mecz z Bractwem Rycerskim. Zdjęcia, wideo

- To jest mecz na piąte urodziny naszej drużyny - mówi Patrycja Wesołowska, wolontariuszka. - Dzieciaki w wieku od 6. do 12. roku życia przeważnie grają z dorosłymi. Na co dzień trenują pod opieką trenera Daniela Wesołowskiego. Zwykle w sezonie podobne mecze organizujemy co tydzień, co dwa.