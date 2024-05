Przegląd tygodnia z 26.05.2024 we Włocławku. Najważniejsze wydarzenia od 19.05 do 25.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Włocławka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.05 a 25.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyniki, strzelcy 27. kolejki 5. ligi kujawsko-pomorskiej [25-26 maja 2024]”?

Przegląd tygodnia: Włocławek, 26.05.2024. 19.05 - 25.05.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wyniki, strzelcy 27. kolejki 5. ligi kujawsko-pomorskiej [25-26 maja 2024] Obsada sędziowska i wyniki meczów, strzelcy 27 kolejki 5. ligi kujawsko-pomorskiej w sezonie 2023/24, rozgrywanej w weekend 25-26 maja 2024 roku. 📢 Tak było na ostatniej imprezie w Venus Planet. Zobaczcie zdjęcia Zobaczcie fotorelacje z imprezy w klubie Venus Planet w Konecku. Na scenie wystąpił Dawid Narożny wokalista i wieloletni lider zespołu Piękni i Młodzi. 📢 Darmowe koncerty latem 2024 w Kujawsko-Pomorskiem. Wystąpią m.in. Cugowski, Steczkowska, Kayah i Ostrowska Znamy już pierwsze terminy darmowych koncertów zaplanowanych na lato 2024 w Kujawsko-Pomorskiem. Otwarte, darmowe imprezy będą m.in. we Włocławku, Grudziądzu, Toruniu, Bydgoszczy, Inowrocławiu, Lipnie i Żninie. Wystąpią TOP-owi artyści, m.in. Krzysztof Cugowski, Urszula, Dawid Kwiatkowski, Kayah, Andrzej Piaseczny, Justyna Steczkowska i Małgorzata Ostrowska. Zobacz gdzie i kiedy będą bezpłatne koncerty plenerowe w regionie.

Tygodniowa prasówka 26.05.2024: 19.05-25.05.2024 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sprawdź co Cię czeka w najbliższym tygodniu - Horoskop. Wróżka Roma przepowiada Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższym czasie? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Tak mieszka Maryla Rodowicz. Oto jej dom w Konstancinie-Jeziornie pod Warszawą - zobaczcie zdjęcia! Maryla Rodowicz to ikona polskiej sceny muzycznej, której kariera trwa już ponad sześć dekad. Dzięki swojej nieprzeciętnej energii i talentowi, stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w Polsce. Jej dom, pełen uroku i historii, jest równie fascynujący jak jej muzyczna podróż. Przyjrzyjmy się bliżej, jak mieszka Maryla Rodowicz.

📢 Tak było pierwszego dnia na Festiwalu Roślin 2024 w Hali Mistrzów we Włocławku. Zdjęcia, wideo Od samego rana w sobotę, 25 maja 2024 roku, Hala Mistrzów we Włocławku zapełniała się pięknymi roślinami doniczkowymi i akcesoriami do nich. Organizatorzy wydarzenia przygotowali dla uczestników Festiwalu Roślin we Włocławku wyjątkowe odmiany roślin prosto z hodowli, doniczki, środki ochrony roślin, a także ekologiczne nawozy. Już pierwszego dnia oglądających i kupujących w Hali Mistrzów nie brakowało. Mieszkańcy Włocławka tłumnie przybyli na zorganizowane po raz trzeci w naszym mieście ogrodnicze wydarzenie. Zobacz zdjęcia i wideo.

📢 Targowisko przy ul. Związków Zawodowych we Włocławku - 25 maja 2024. Letnie kolekcje, tanie warzywa i owoce. Zdjęcia, ceny W piękna i słoneczną sobotę maja 2024 roku na popularnym targowisku przy ulicy Związków Zawodowych we Włocławku ruch spory. Na straganach jak zawsze królowały tanie warzywa i owoce, coraz tańsze są krajowe truskawki, czereśnie, borówki i nowalijki. Można też było kupić kwiaty i sadzonki, których wybór jest naprawdę duży, odzież z tegorocznych kolekcji, buty, rzeczy do domu i nie tylko. Zobaczcie na zdjęciach co znalazło się w ofercie sprzedawców na tym popularnym we Włocławku targowisku. 📢 Jarmark Kazimierzowski 2024 w Kowalu - Andrzej Grabowski na scenie. Zdjęcia, wideo W sobotę (25 maja 2024 roku) podczas Jarmarku Kazimierzowskiego w Kowalu (okolice Centrum Społeczno - Kulturalnego i parku miejskiego im. Leona Stankiewicza) na scenie pojawiły się gwiazdy. Jedną z nich był Andrzej Grabowski, znany polski aktor teatralny, telewizyjny, filmowy i dubbingowy, artysta kabaretowy, piosenkarz, scenarzysta i reżyser. Zobaczcie zdjęcia i wideo z występu.

📢 5. urodziny biegu ParkRun na Słodowie we Włocławku. Zdjęcia, wideo, statystyki W sobotę, 25 maja 2024 roku prawie stu zawodników stawiło się na starcie biegu ParkRun we Włocławku. To był już 197. bieg tego typu w parku na Słodowie, ale jednocześnie piąte urodziny biegu. Zobaczcie na zdjęciach, jak było na urodzinowym biegu ParkRun we Włocławku. 📢 Sprawdź co Cię czeka w najbliższym tygodniu - Horoskop. Wróżka Roma przepowiada Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na najbliższe dni maja. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

📢 Miasteczko Lekkoatletyczne 2024 na Placu Fajansu przy Wzorcowni Włocławek. Zdjęcia, wideo Na Placu Fajansu Włocławskiego w piątek (24 maja 2024 roku) w Miasteczku Lekkoatletycznym zorganizowanym przez LKS Vectra Włocławek i Wzorcownię bawili się nie tylko najmłodsi, ale i całe rodziny. Przez kilka godzin można było sprawdzić się w kilku dyscyplinach sportowych. Każdy uczestnik otrzymał medal oraz upominek. Zobaczcie fotorelację z wydarzenia.

📢 Nowi członkowie Rady Nadzorczej Klubu Koszykówki Włocławek SA W piątek 24 maja 2024 roku, podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, doszło do zmian w składzie Rady Nadzorczej Klubu Koszykówki Włocławek SA. Podajemy szczegóły. 📢 Remont mostu na tamie we Włocławku. Taki jest termin rozpoczęcia i zakończenia prac. Zdjęcia Na początku maja 2024 Krzysztof Kukucki podpisał z firmą, która zwyciężyła w przetargu, umowę na remont mostu na tamie we Włocławku. Wykonawca będzie miał nie – jak początkowo planowano - 60 dni na zrealizowanie prac, lecz 180. W czasie robót na kierowców nie będą czekały utrudnienia, ponieważ prawie wszystkie prace będą wykonywane pod spodem mostu. Znamy termin rozpoczęcia remontu. 📢 Targi Pracy 2024 w Cechu Rzemiosł we Włocławku. Zdjęcia, wideo W piątek 24 maja 2024 roku w sali Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP zorganizowali Targi Pracy. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Zobaczcie na zdjęciach, jak było na Targach Pracy.

📢 W Inowrocławiu zmarł 27-letni mężczyzna porażony paralizatorem przez policjantów Dwaj policjanci z Inowrocławia zostali zatrzymani po tym, jak w środę podczas interwencji w mieszkaniu na osiedlu Rąbin porazili paralizatorem 27-letniego mężczyznę. Ten zmarł nazajutrz w szpitalu. Wszczęto prokuratorskie śledztwo.

