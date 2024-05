Targi Pracy 2024 w Cechu Rzemiosł we Włocławku. Zdjęcia, wideo

Te Targi Pracy skierowane są do dwóch grup odbiorców - z jednej strony do pracodawców, którzy poszukują pracowników. Obecnych jest tu około trzydziestu różnych przedsiębiorców i pracodawców z przeróżnych branż, bo mamy branże i przemysłowe, i handlowe, i usługi, a także nowe technologie. Z drugiej strony taką naturalną grupa są osoby poszukujące pracy, albo takie osoby, które chcą tę pracę zmienić, albo tacy, którzy nie wiedzą, jak się poruszać po rynku pracy. Jest też to okazja do spotkania z doradcami zawodowymi z Powiatowego Urzędu Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy czy z OHP. To niepowtarzalna okazja, by w jednym miejscu i jednym czasie nawiązać kontakty z kilkudziesięcioma pracodawcami i być może znaleźć firmę, w której będzie się dobrze pracować - mówi Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.