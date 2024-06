Prasówka z Włocławka 18.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.06, we Włocławku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak było na jedynym takim jarmarku w powiecie radziejowskim. Ceny, zdjęcia [17 czerwca 2024]”?

Prasówka Włocławek 18.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak było na jedynym takim jarmarku w powiecie radziejowskim. Ceny, zdjęcia [17 czerwca 2024] Zawsze w pierwszy poniedziałek po 10. każdego miesiąca, plac targowy w Krzywosądzy w miejscowości położonej w gminie Dobre, powiecie radziejowskim, ożywa niezwykłym, tradycyjnym jarmarkiem. Jest to wyjątkowa okazja, by zanurzyć się w lokalnej kulturze, nabyć świeże produkty prosto od rolników oraz rzadko spotykane przedmioty. Jarmark w Krzywosądzy to nie tylko handel, ale także niepowtarzalna atmosfera wspólnoty i tradycji, która przyciąga zarówno mieszkańców regionu, jak i turystów z różnych zakątków kraju. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Były ksiądz, strażnik i Madame Demon prowadzili seksbiznes BDSM. Nowe informacje z prokuratury Były ksiądz, strażnik więzienny i Patrycja B. "Madame Demon" prowadzili we Włocławku agencję oferująca m.in. usługi BDSM. Prostytutki były do pracy zmuszane, bite, a nawet gwałcone - potwierdza "Nowościom" prokuratura. I zapowiada rychły finał śledztwa.

📢 Których ze znanych kompozytorów łączyła przyjaźń? Których ze znanych kompozytorów łączyła przyjaźń? Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 705) programu TVN "Milionerzy" (sezon 15). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

Prasówka 18.06 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 IX Piotrkowski Bieg Bankowy - Piotrków Kujawski 2024. Zdjęcia, wyniki W niedzielę, 16 czerwca, Piotrków Kujawski stał się areną sportowej rywalizacji. IX edycję Piotrkowskiego Biegu Bankowego ukończyło 144 uczestników z różnych zakątków Polski. Na dystansie 10 km najlepszy okazał się Miłosz Tomaszewski, a imprezie towarzyszyły liczne atrakcje dla całych rodzin.

📢 Wyścig Kolarski im. Kazimierza Wielkiego 2024 w Kowalu. Zdjęcia, wideo, wyniki W niedzielę, 16 czerwca 2024 roku w Kowalu zorganizowano Wyścig Kolarski im. Kazimierza Wielkiego 2024. Wystartowali doświadczeni zawodnicy, ale i dzieci z rodzinami, bo organizatorzy przygotowali także dystans dla najmłodszych. Zobaczcie zdjęcia z imprezy.

📢 Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku zbudowali model jeepa i zwyciężyli w konkursie. Tak powstawał pojazd. Zdjęcia Uczniowie trzeciej klasy Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku zwyciężyli w ogólnopolskim konkursie pt. „Zbuduj z nami pojazd elektryczny”. Zbudowany przez nich model jeepa okazał się najlepszy i otrzymali pierwsze miejsce. To nie jedyny sukces czwórki uczniów. Zobaczcie, jak powstawał pojazd, a także zdjęcia z finału konkursu w Bydgoszczy. 📢 Horoskop dzienny wróżki Romy na wtorek 18 czerwca 2024. Sprawdź, co cię spotka Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na wtorek 18 czerwca 2024. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. 📢 Wypadek i 19 kolizji oraz nietrzeźwi kierowcy. Policja z Włocławka podsumowała weekend na drogach 14-16 czerwca 2024. Zdjęcia W weekend (14 -16 czerwca 2024) policja z Włocławka na drogach miasta i powiatu odnotowała jeden wypadek drogowy i 19 kolizji drogowych. Czworo nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznym straciło prawo jazdy. Troje z nich spowodowało kolizje drogowe. Zobaczcie podsumowanie włocławskiej policji z weekendu.

📢 Turniej o Palmę Pierwszeństwa 2024 w LZK we Włocławku. Zdjęcia, wideo W poniedziałek, 17 czerwca 2024 roku na dziedzińcu LZK we Włocławku zorganizowano coroczne potyczki pod hasłem Palma Pierwszeństwa 2024. Zobaczcie, jak przebiegały pokazy poszczególnych klas pierwszych.

📢 Wypadek na DK nr 62. Zderzenie trzech samochodów, w tym autobusu. Zdjęcia W weekend na drogach Włocławka i okolic doszło do 20 zdarzeń drogowych, w tym jednego wypadku (w Pikutkowie na DK 62). Policja zatrzymała czterech nietrzeźwych kierowców, z których trzech spowodowało kolizje. Wśród zatrzymanych, dwóch miało na swoim koncie sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Szczegóły, zdjęcia. 📢 Pan Zbigniew z Włocławka został odnaleziony. Tak wyglądała akcja poszukiwawcza 94-latka. Zdjęcia Strzelecka Grupa Poszukiwawczo Ratownicza z Jednostki Strzeleckiej 4051 z Włocławka odnalazła zaginionego 94-latka. Akcja poszukiwawcza wolontariuszy trwała trzy godziny. Odnaleziony Pan Zbigniew był odwodniony, trafił pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.

📢 Włocławska Wystawa Modeli Redukcyjnych 2024 - czołgi, samoloty i traktory. Zdjęcia W weekend (15-16 czerwca 2024 roku) pasjonaci modelarstwa z włocławskiego Klubu Modelarskiego ,,Iskra” wraz z klubem "Stara Remiza" gdzie zorganizowano wystawę, zaprosili włocławian na 3. Włocławską Wystawę Modeli Redukcyjnych. Zobaczcie na zdjęciach jakie niezwykłe modele zaprezentowali wystawcy. 📢 Tak było podczas drugiej edycji zlotu - AutoMania 2024 Włocławek. Zdjęcia, wideo W sobotę (15.06.2024) pod Halą Mistrzów we Włocławku spotkali się miłośnicy motoryzacji z co najmniej kilku regionów kraju. Podczas drugiej edycji AutoManii nie zabrakło sportowych maszyn, aut po zaawansowanym tuningu oraz z profesjonalnymi systemami car audio a także widowiskowych przejazdów oraz driftingu. Nie brakowało atrakcji, konkursów oraz automaniaków, którzy licznie przybyli na to wydarzenie. Zobaczcie zdjęcia i wideo. 📢 Kluby seniora i zespoły ludowe zaprezentowały się w Raciążku. To kolejny przegląd zespołów z województwa kujawsko-pomorskiego. Zdjęcia Do niewielkiego Raciążka przyjechało 20 zespołów i solistów na Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów Seniora i Zespołów Ludowych. To już 31. edycja imprezy.

ZOBACZ KONIECZNIE 10 polskich marek, które odniosły międzynarodowy sukces

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.