Czerwiec 2024 we Włocławku: Przegląd najważniejszych wydarzeń maja 2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Włocławka najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Tego nie wolno robić na działkach ROD. Taki jest regulamin. Zdjęcia”?

Przegląd maja 2024 we Włocławku: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tego nie wolno robić na działkach ROD. Taki jest regulamin. Zdjęcia Posiadanie działki działkowej wydaje się być synonimem wolności i prywatności, gdzie można odpoczywać i uprawiać własne rośliny z dala od miejskiego zgiełku. Jednak nawet w tych idyllicznych warunkach nie jesteśmy całkowicie wolni od przepisów i ograniczeń. Właściciele działek często nie są świadomi, że niektóre działania mogą skutkować karami. Ten artykuł ma na celu rzucić światło na najważniejsze zasady i ograniczenia, które obowiązują na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD). 📢 Tak mieszka Magdalena Boczarska. Oto jej apartament z tarasem na warszawskiej Pradze - mamy zdjęcia! Magdalena Boczarska to jedna z najpopularniejszych aktorek w Polsce. Jej filmografia obejmuje takie hity jak "Sztuka kochania", "Różyczka", "Piłsudski" czy "Obywatel". Sprawdźcie, jak wygląda codzienne życie i mieszkanie tej utalentowanej artystki. To apartament z tarasem na warszawskiej Pradze.

📢 Sprawdź co Cię czeka w najbliższym miesiącu - Horoskop miłosny na maj 2024 Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie w miłości! Sprawdź horoskop miłosny na maj. Dowiedz się czy czeka się wreszcie związek, randka czy może nawet rozstanie? Co czeka Cię w maju 2024? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

Prasówka czerwiec Włocławek: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników z Włocławka. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka Maryla Rodowicz. Oto jej dom w Konstancinie-Jeziornie pod Warszawą - zobaczcie zdjęcia! Maryla Rodowicz to ikona polskiej sceny muzycznej, której kariera trwa już ponad sześć dekad. Dzięki swojej nieprzeciętnej energii i talentowi, stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w Polsce. Jej dom, pełen uroku i historii, jest równie fascynujący jak jej muzyczna podróż. Przyjrzyjmy się bliżej, jak mieszka Maryla Rodowicz.

📢 Boże Ciało 2024. Procesja w parafii św. Maksymiliana we Włocławku. Zdjęcia W czwartek, 30 maja 2024 roku, parafia św. Maksymiliana we Włocławku -podobnie jak w innych parafiach - obchodziła uroczystość Bożego Ciała. Tego dnia wierni licznie zgromadzą się na mszy świętej, po której odbyła się tradycyjna procesja eucharystyczna. Zobaczcie zdjęcia z procesji. 📢 Tak było podczas koncertu AGBE w Nasiegniewie. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2024. Zdjęcia W środę, 29 maja 2024 roku w Nasiegniewie odbył się Powiatowy Dzień Dziecka połączony z Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Na scenie pojawiła się m.in AGBE. Zobaczcie zdjęcia 📢 Boże Ciało 2024 w Radziejowie. Uroczystości zgromadziły tłumy wiernych. Zobaczcie zdjęcia W Radziejowie odbyły się uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, znane również jako Boże Ciało. Czwartek, 30 maja 2024 roku, stał się dniem pełnym religijnej zadumy, procesji eucharystycznej oraz wspólnotowego świętowania. W wydarzeniu wzięli udział ministranci, asysty parafialne, dzieci pierwszokomunijne, strażacy ochotnicy, orkiestra dęta oraz liczni wierni z obu parafii radziejowskich, przemierzając ulice miasta do czterech ołtarzy. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Boże Ciało 2024 - procesja przeszła ulicami Włocławka. Zdjęcia, wideo W czwartek, 30 maja 2024 roku z bazyliki katedralnej we Włocławku wyruszyła tradycyjna, coroczna procesja Bożego Ciała. Kapłani wraz z mieszkańcami Włocławka przeszli ulicami odwiedzając po drodze cztery ołtarze. Zobaczcie zdjęcia ze święta Bożego Ciała. 📢 Tak było na imprezie w Venus Planet. Zobaczcie zdjęcia [18 maja 2024] Zobaczcie fotorelacje z imprezy w klubie Venus Planet w Konecku. Na scenie wystąpił Dawid Narożny wokalista i wieloletni lider zespołu Piękni i Młodzi.

📢 Sprawdź co Cię czeka w najbliższym tygodniu - Horoskop. Wróżka Roma przepowiada Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na najbliższe dni maja. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

📢 Tak było na ostatniej imprezie w Loft Music Club Włocławek. Zdjęcia Fotorelacja z imprezy w Loft Music Club Włocławek. Tak było 25 maja 2024 przy Łęgskiej. 📢 Piknik integracyjny LZK 2024 w parku na Słodowie we Włocławku. Zdjęcia, wideo W środę, 29 maja 2024 roku I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku zorganizowało 4. Piknik Integracyjny. Pogoda sprzyjała, humory także - zabawa w parku na Słodowie była udana. Zobacz, jak wyglądała impreza w parku. 📢 Joan Collins skończyła 91 lat! Tak dziś wygląda Alexis z "Dynastii". Zobaczcie zdjęcia Joan Collins, znana ze swojej roli jako Alexis w kultowym serialu "Dynastia", wciąż zachwyca swoim wyglądem i energią. Choć minęło wiele lat od czasu, gdy zagrała tę ikoniczną postać, wciąż pozostaje symbolem elegancji i wdzięku. 23 maja 2024 roku Joan Collins skończyła 91 lat. Mimo podeszłego już wieku, nadal emanuje urodą i pewnością siebie.

📢 Tak mieszka Maria z "Sanatorium miłości 6". Oto dom i ogród królowej turnusu - zobaczcie zdjęcia! Maria, przedsiębiorcza kobieta z Czarnowa, została królową turnusu "Sanatorium miłości 6". W programie emitowanym na antenie TVP 1 nie udało jej się znaleźć miłości swojego życia. Zyskała jednak sympatie widzów i pozostałych kuracjuszy. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Maria z "Sanatorium miłości 6". Tak wygląda jej dom oraz ogród. Mamy zdjęcia!

📢 Upalna niedziela na Pchlim Targu 26 maja 2024 - ubrania, kwiaty, starocie, zabawki i nie tylko. Zdjęcia, ceny W bardzo ciepłą i słoneczną niedzielę (26 maja 2024 roku) na Pchli Targ we Włocławku przy alei Kazimierza Wielkiego od samego rana na "Pchełkę" przybywali amatorzy wiosennych kwiatów i krzewów oraz sadzonek, odzieży i butów, mebli do domu i ogrodu, niemieckiej chemii czy tak zwanych staroci. Popularny bazar co niedziela przyciąga kupujących nie tylko z Włocławka i ościennych powiatów. Zobaczcie zdjęcia z Pchlego Targu.

📢 10. pielgrzymka Radziejów - Licheń. Zobaczcie zdjęcia - maj 2024 W sobotę, 25 maja, z Klasztoru ojców Franciszkanów w Radziejowie, ponad stu miejscowych pątników wyruszyło na jubileuszową, dziesiątą już pielgrzymkę do Lichenia. Tegoroczna, czterdziestokilometrowa trasa pielgrzymki rozpoczęła się wczesnym rankiem. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Tak było na Targach Rolniczych 2024 w Zarzeczewie - Dni Otwartych Drzwi. Zdjęcia, wideo Przez sobotę i niedzielę, 25 i 26 maja trwały 43. Dni Otwartych Drzwi w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, oddział w Zarzeczewie. Targi rolnicze były świetną okazją, by obejrzeć wystawy i kupić rośliny na balkon lub na działkę. Zobaczcie na zdjęciach, jak było w sobotę, pierwszego dnia imprezy. 📢 Sprawdź co Cię czeka w najbliższym tygodniu - Horoskop. Wróżka Roma przepowiada Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższym czasie? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Tak było pierwszego dnia na Festiwalu Roślin 2024 w Hali Mistrzów we Włocławku. Zdjęcia, wideo Od samego rana w sobotę, 25 maja 2024 roku, Hala Mistrzów we Włocławku zapełniała się pięknymi roślinami doniczkowymi i akcesoriami do nich. Organizatorzy wydarzenia przygotowali dla uczestników Festiwalu Roślin we Włocławku wyjątkowe odmiany roślin prosto z hodowli, doniczki, środki ochrony roślin, a także ekologiczne nawozy. Już pierwszego dnia oglądających i kupujących w Hali Mistrzów nie brakowało. Mieszkańcy Włocławka tłumnie przybyli na zorganizowane po raz trzeci w naszym mieście ogrodnicze wydarzenie. Zobacz zdjęcia i wideo.

📢 Koncert z okazji Dnia Matki 2024 w Skibinie w gminie Radziejów. Zdjęcia W Skibinie w gminie Radziejów, mieszkańcy zgromadzili się, aby uczcić jedno z najcieplejszych świąt w roku - Dzień Matki. Wydarzenie, które odbyło się w sobotę, 25 maja, w sali widowiskowej G K-B, było nie tylko okazją do świętowania, ale także manifestacją lokalnej solidarności i współpracy. Z inicjatywy Urzędu Gminy w Radziejowie oraz dyrekcji Ośrodka Kulturalno-Bibliotecznego, społeczność lokalna miała szansę doświadczyć bogatego programu muzycznego, a także wziąć udział w dobroczynnej inicjatywie.

