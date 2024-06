Zjazd Absolwentów LZK w hotelu Aleksander we Włocławku. Zdjęcia

Maj – miesiąc kwitnących kasztanów – nierozłącznie kojarzy się z jednym z najważniejszych egzaminów w życiu – maturą. Dla jednych to czas zmagania się z jej standardami, dla innych to czas powrotu do sentymentalnych wspomnień z młodzieńczych lat. Bo właśnie 45 lat temu grupa absolwentów Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku zdała ten pierwszy dorosły egzamin.