Jubileusz 50-lecia "Samochodówki" we Włocławku. Zdjęcia, wideo

- Nie lubię długich przemówień, jestem zadaniowcem i zawodowcem - powiedział Ryszard Suwała, dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych podczas uroczystości. - Lubię konkrety, liczby, tabele, wykresy, zestawienia. Ale dziś nie uda się pozostać tylko w schematach liczbowo-cyfrowych. Zabieram głos jako dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych. Ale także jako absolwent tej szkoły. Znam ją dobrze z wielu perspektyw - z ławki szkolnej, zza biurka nauczyciela i dyrektora. Trudno być obiektywnym w takim przypadku. W Samochodówce spędziłem większą część swojego życia. Przeszedłem wszystkie szczeble awansu, kariery zawodowej. Dorastałem w tej szkole, więc jest mi ona szczególnie bliska. Sprawia mi satysfakcję fakt, że nadal dane mi było i jest przyczyniać się do jej rozwoju, do uzyskania silnej pozycji w mieście i okolicach. Cieszę się, że Samochodówka systematycznie podnosi swój prestiż wśród placówek oświatowych. Wiele tworzyliśmy od podstaw, choćby warsztaty szkolne przy ulicy Żytniej, pracownie zawodowe i ogólne w obiektach przy ulicy Leśnej. Stworzyliśmy nowe zawody i kierunki kształcenia. Systematycznie udoskonalamy posiadaną bazę, by móc sprostać wyzwaniom współczesnego świata. Uczymy, naprawiamy, diagnozujemy, nie chcemy pozostać z tyłu. Ciągle dążymy ku przyszłości, by być najlepszymi w swojej dziedzinie.