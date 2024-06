Dzień Ministranta 2024 diecezji włocławskiej. Błogosławieństwo lektorów i ceremoniarzy. Zdjęcia

- Lektorzy przygotowywali się w pięciu rejonach: we Włocławku, Koninie, Turku, Sieradzu i Lipnie. Natomiast ceremoniarzy przygotowywali się we Włocławku - tłumaczy ks. Zbigniew Łukasik, ceremoniarz biskupi. - Lektorzy oczywiście są pobłogosławieni przez księdza biskupa do czytania Słowa Bożego, a ceremoniarze są odpowiedzialni za przebieg i przygotowanie liturgii, a także prowadzenie zbiórek dla ministrantów młodszych.