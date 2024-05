Boże Ciało 2024 w Radziejowie. Uroczystości zgromadziły tłumy wiernych. Zobaczcie zdjęcia

Tradycje związane z obchodami Bożego Ciała są głęboko zakorzenione w polskim społeczeństwie, a Radziejów co roku dołącza do miejsc, gdzie ta piękna tradycja jest kontynuowana z wielkim zaangażowaniem. Uroczystości te, odbywające się zawsze w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, są okazją do wyrażenia wiary i jedności społeczności lokalnej. W tym roku, mieszkańcy Radziejowa ponownie zgromadzili się, by razem uczestniczyć w procesji, która jest jednym z najbardziej uroczystych i wizualnie atrakcyjnych elementów obchodów.