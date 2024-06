Prasówka z Włocławka 22.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W piątek, 21 czerwca 2024 roku, Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku zorganizowała turniej siatkówki plażowej, który odbył się na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej numer 1 przy ulicy Rolnej we Włocławku. Zobacz zdjęcia i wideo z tegorocznych z zawodów.

Od 21 do 23 czerwca w Parku na Słodowie odbywać się będzie Food Truck Festivals 2024. To wyjątkowe wydarzenie kulinarne przyciąga smakoszy z całego regionu, oferując różnorodne dania z całego świata. Zobaczcie zdjęcia z pierwszego dnia festiwalu.

W drodze do korony Miss Polski 2024 finalistki przeżywają niezapomniane chwile. Pierwsze zgrupowanie w malowniczej Małopolsce to nie tylko przygotowania do wielkiego finału, ale również czas pełen atrakcji i niezwykłych wrażeń. Wszystko to na tle jubileuszowej, 35-tej edycji konkursu, która obchodzi swoje święto pod hasłem „Historia i nowoczesność. Mądra kobiecość w parze z prezencją”. Zobaczcie zdjęcia finalistek w strojach kąpielowych.

W piątek, 21 czerwca 2024 roku odbyło się zakończenie roku szkolnego 2023/2024 w Zespole Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki przy ulicy Leśnej 1A we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia i wideo z uroczystości.

W piątek, 21 czerwca 2024 roku Caritas Włocławek zorganizował piknik rodzinny na placu przy katedrze. Imprezę zorganizowano w związku ze Światowym Dniem Uchodźcy. Zobaczcie zdjęcia.