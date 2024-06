Przegląd prasy Włocławek 27.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Włocławku

Od koncertu koncert Grzegorza Turnaua w środę (26 czerwca 2024 roku) rozpoczął się 33. Finał Turnieju Poezji Śpiewanej w ramach 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Centrum Kultury “Browar B.” we Włocławku. Impreza potrwa do 29 czerwca 2024 roku i zakończy się koncertem laureatów. Zobaczcie zdjęcia i wideo z koncertu mistrza gatunku zwanego poezją śpiewaną, Grzegorza Turnała.

W nadchodzącym tygodniu, od 26 do 30 czerwca 2024 roku, mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego mogą spodziewać się planowanych wyłączeń prądu. Te przerwy w dostawie energii elektrycznej są niezbędne do przeprowadzenia istotnych prac modernizacyjnych oraz konserwacyjnych na sieci energetycznej. Celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz stabilności dostaw prądu. Firma Tu Energa, odpowiedzialna za te prace, planuje wyłączenia w wielu regionach województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W powiecie włocławskim szykuje się fala zwolnień. Zakład Lear Corporation II działający w Pikutkowie zamierza zwolnić blisko 90 procent załogi. To aż 850 osób! Część produkcji zostanie przeniesiona w inne miejsce, najprawdopodobniej poza Polskę. Mamy oświadczenie firmy w sprawie grupowych zwolnień oraz informacje z Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.

W Radziejowie na skrzyżowaniu ulic Dolnej z Franciszkańską doszło do zderzenia dwóch pojazdów. 65-letni kierowca Jeepa, wymuszając pierwszeństwo, doprowadził do kolizji z Audi, za kierownicą którego siedział 74-latek. Na szczęście, w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. Sprawca został ukarany mandatem karnym oraz punktami karnymi. Szczegóły, zdjęcia.

W połowie stycznia 2024 roku w trakcie prac przy pogłębianiu dna basenu na przystani przy ul. Piwnej we Włocławku natrafiono na cenne znalezisko – wczesnośredniowieczny miecz sprzed ponad tysiąca lat. To sensacyjne znalezisko archeologiczne na skalę całego świata. Znalazł go Sławomir Mularski, który w niedzielę (23 czerwca 2024 roku) podczas Dni Włocławka otrzymał Medal Prezydenta Włocławka. Zdjęcia, wideo.

Anwil Włocławek, pomimo potknięcia w Orlen Basket Lidze w sezonie 2023.24, gdzie drużyna odpadła już w ćwierćfinale, nie traci swojego prestiżu na arenie międzynarodowej. Zespół z Kujaw po raz trzeci z rzędu otrzymał zaproszenie do gry w fazie grupowej FIBA Europe Cup, co potwierdza jego silną pozycję w europejskiej koszykówce.

Zapytaliśmy Wróżkę Parisę o to, co będzie się działo w życiu znaków zodiaków w najbliższych dniach. Sprawdź w naszej galerii co wydarzy się w najbliższy weekend [28-30 czerwca 2024]?

We wtorek, 25 czerwca 2024 roku w sali nr 4 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 odbyła się 5. Sesja Rady Miasta Włocławek. Radni zajęli się m.in.: sprawozdaniem Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku z realizacji "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2021-2027" za rok 2023, informacją Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku o stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie włocławskim i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku w roku 2023 oraz raportem o stanie Miasta Włocławek za rok 2023. Zobacz zdjęcia z sesji rady miasta.