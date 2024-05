Remont mostu na tamie we Włocławku. Taki jest termin rozpoczęcia i zakończenia prac. Zdjęcia

Remont mostu na tamie we Włocławku będzie kosztował ponad 1,8 mln zł

Pod koniec kwietnia 2024 roku firma WANT wygrała kolejny przetarg we Włocławku - na rekonstrukcję mostu nad jazem na stopniu wodnym. Wykonane przez nią prace będą kosztowały ponad 1,8 mln zł. Poza firmą WANT, realizacją zadania zainteresowane były trzy inne firmy. Za przeprowadzenie remontu zaproponowały od nieco ponad 1,9 mln zł do ponad 3 mln zł.