44-letni kierujący skuterem, nie zatrzymał się na znaku "STOP", w efekcie czego doszło do zderzenia z pojazdem marki Renault. Zarówno kierujący skuterem, jak i jego pasażer, zostali przewiezieni do szpitala z poważniejszymi obrażeniami - informuje sierż. szt. Tomasz Tomaszewski z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Włocławku .

Pierwszy taki przypadek miał miejsce w sobotę (22.06.2024) po godzinie 20:00 we Włocławku, a zgłoszenie dotyczyło kierowcy opla, który może jechać nietrzeźwy. Policjanci po opisie auta zatrzymali je na ulicy Stodólnej we Włocławku. Jak się okazało, przypuszczenia świadka się potwierdziły. Przeprowadzone badanie trzeźwości 32-latka wykazało u niego ponad 0,8 promila alkoholu w organizmie. Dalsze czynności wykazały, że nie powinien on w ogóle prowadzić auta z uwagi na sądowy zakaz prowadzenia pojazdów obowiązujący do listopada 2024 roku.