Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka 2024 w gminie Radziejów. Zdjęcia

W sobotę w Starym Radziejowie odbył się Piknik Rodzinny 2024 z okazji Dnia Dziecka. Zgromadził liczne rodziny, które dzięki zaangażowaniu lokalnych działaczy i sponsorów, mogły cieszyć się wyjątkowym dniem pełnym atrakcji. To wydarzenie pokazało, jak ważna jest lokalna społeczność w budowaniu więzi międzypokoleniowych i jak dużą rolę odgrywają w niej organizatorzy oraz sponsorzy.

Piknik zorganizowany w sobotę (8.06.2024) przed świetlicą wiejską w Starym Radziejowie stał się okazją do świętowania Dnia Dziecka dla najmłodszych mieszkańców obu sołectw - wsi i kolonii. Dzięki staraniom miejscowego radnego, sołtysów oraz rad sołeckich, dzieci wraz z rodzicami mogły korzystać z różnorodnych form rozrywki. Od animacji, przez gry i zabawy, po konkursy dla najmłodszych - każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Nie zabrakło również wspólnego grilla i słodkiego poczęstunku, co jeszcze bardziej umiliło to wyjątkowe popołudnie.

Kluczowym elementem, który przyczynił się do sukcesu pikniku, było wsparcie sponsorów. Pani sołtys Bogumiła Linowiecka wraz z lokalnym sponsorem ufundowali upominki dla przybyłych rodzin z dziećmi. Taki gest nie tylko sprawił radość najmłodszym, ale również pokazał siłę współpracy i wsparcia w lokalnej społeczności. Dzięki takim działaniom, wydarzenia takie jak Piknik Rodzinny stają się nie tylko okazją do zabawy, ale również do budowania silnych, wspierających się relacji.

Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Starym Radziejowie to doskonały przykład na to, jak wydarzenia lokalne mogą wpływać na integrację społeczności. Dzięki zaangażowaniu organizatorów i wsparciu sponsorów, udało się stworzyć przestrzeń, w której rodziny mogły wspólnie spędzić czas, ciesząc się różnorodnymi atrakcjami. Takie inicjatywy są niezbędne w budowaniu silnych więzi międzyludzkich, a także w promowaniu aktywności społecznej i kulturalnej na poziomie lokalnym.

Piknik w Starym Radziejowie pokazał, że nawet mniejsze społeczności mogą organizować wydarzenia, które będą miały duże znaczenie dla mieszkańców. To przesłanie, że przez wspólną pracę i zaangażowanie można osiągnąć wiele, a radość dzieci i zadowolenie rodziców są najlepszą nagrodą za te starania. Wydarzenia takie jak to, są dowodem na to, że lokalna społeczność potrafi się zjednoczyć, aby wspólnie świętować i wspierać się nawzajem.

