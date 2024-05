Dzień Dziecka 2024 w Bieganowie w gminie Radziejów. Piknikowe swawole dla najmłodszych. Zdjęcia

W Bieganowie Dzień Dziecka 2024 to nie tylko zwykłe święto. To cały dzień pełen niezapomnianych atrakcji, który zapewnia dzieciom radość i uśmiech na twarzach. Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przygotowała dla swoich podopiecznych prawdziwe święto, w którym każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Jednym z punktów, który wzbudził szczególne zainteresowanie wśród uczestników, były pokazy udzielania pierwszej pomocy, przygotowane przez radziejowskich strażaków . To nie tylko świetna zabawa, ale także ważna lekcja dla dzieci, ucząca ich, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych.

Pokazy chemiczne również przyciągnęły uwagę wielu młodych odkrywców, którzy z zapartym tchem obserwowali eksperymenty. To doskonały sposób na połączenie nauki z zabawą, pokazujący dzieciom, że nauka może być fascynująca i pełna niespodzianek.

Dzień Dziecka 2024 w Bieganowie to nie tylko okazja do świetnej zabawy, ale także moment, w którym społeczność lokalna może się zjednoczyć, świętując razem. Organizacja takiego wydarzenia jest możliwa dzięki współpracy szkoły, rodziców oraz lokalnych instytucji, co pokazuje, jak ważna jest wspólna praca na rzecz dzieci i młodzieży.