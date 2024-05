Powiatowy Dzień Strażaka 2024 w Osięcinach. Zobaczcie zdjęcia

Niedzielne świętowanie podczas Powiatowego Dnia Strażaka w Osięcinach 2024 było również okazją do integracji i wspólnego spędzenia czasu. Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSPRP w Radziejowie, który zorganizował to wydarzenie, zadbał o to, aby nie zabrakło okolicznościowych wystąpień i atrakcji. Wśród zaproszonych gości znaleźli się włodarze gmin, wicemarszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego Aneta Jędrzejewska, co podkreślało rangę wydarzenia.